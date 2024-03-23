В России предложили ввести показатель ожидаемой продолжительности жизни в 60 лет
Целевой показатель ожидаемой продолжительности жизни в возрасте 60 лет следует ввести в России, он должен достигнуть 22 лет к 2030 году. Об этом заявила главный внештатный гериатр Минздрава, директор Российского геронтологического научно-клинического центра РНИМУ имени Н. И. Пирогова Ольга Ткачева в беседе с ТАСС.
По мнению эксперта, целесообразно контролировать ожидаемую продолжительность жизни не только при рождении, но и в пожилом возрасте.
«Наша цель заключается в том, чтобы к 2030 году ожидаемая продолжительность жизни в возрасте 60 лет достигла 22 лет. Сейчас такого показателя среди целевых нет, я считаю, что нужно его добавить», — отметила Ткачева.
Гериатр уточнила, что в стране следят за показателем ожидаемой продолжительности жизни при рождении, в 2023 году он составлял 73,4 года. Ожидаемая продолжительность жизни в возрасте 60 лет говорит о том, сколько в среднем проживет пожилой человек. В конце 2022-го она составляла 19,7 года. Теперь же нужно стремиться к средней продолжительности жизни россиян свыше 82 лет, и увеличение показателя более чем на два года к 2030-му — «непростая задача».
Ранее президент Владимир Путин заявил, что средняя продолжительность жизни в стране превысила 73 года, к 2030 году она должна достигнуть 78 лет.
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