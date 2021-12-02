В России предложили ввести новые штрафы для водителей
В России предложили ввести штраф в размере пяти тысяч рублей за умышленное опасное вождение. Об этом рассказал председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов в своем Telegram-канале.
Согласно опубликованному законопроекту, в случае повторного нарушения сумма штрафа может составить от пяти до десяти тысяч рублей. Нарушитель также может лишиться водительских прав на срок до одного года.
Нилов считает, что водители, замеченные в опасном управлении транспортным средством, отдают отчет тому, что их действия являются противоправными.
Ранее заместитель главы международного комитета Совфеда Валерий Васильев предложил лишать свободы любителей опасного вождения сроком от трех до пяти лет.
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