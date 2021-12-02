В России предложили ввести новые штрафы для водителей

В России предложили ввести штраф в размере пяти тысяч рублей за умышленное опасное вождение. Об этом рассказал председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов в своем Telegram-канале.

Согласно опубликованному законопроекту, в случае повторного нарушения сумма штрафа может составить от пяти до десяти тысяч рублей. Нарушитель также может лишиться водительских прав на срок до одного года.