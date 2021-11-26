В России появится новый штраф для водителей

Автомобилистов в России начнут штрафовать за выброс мусора из машины, сообщает Ura.ru.

Штрафы для водителей в России предложили увеличить в разы

Соответствующий проект закона поддержал Комитет Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству. Согласно документу, за данное нарушение предполагается штрафовать на три тысячи рублей. За повторное нарушение водителям придется заплатить пять тысяч. Если такое нарушение повлечет причинение вреда здоровью людей или окружающей среде, грозит наказание до 7 тысяч рублей.

Не уточняется, в какой момент водитель будет попадать на штраф: за выброс мусора в момент движения из окна транспортного средства, либо в момент стоянки.

Ранее представители Союза автошкол России и члены экспертного центра «Движение без опасности» предложили ввести в автошколах новую программу обучения кандидатов в водители.

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ФОТО: flickr.com // Деловое сообщество
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