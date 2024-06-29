В России предложили ввести наказание за воспрепятствование работе адвокатов

Законопроект об уголовной ответственности за воспрепятствование работе адвокатов готовят в РФ, вскоре документ представят Минюсту. Об этом заявил вице-президент Федеральной палаты адвокатов (ФПА) Денис Лактионов в интервью ТАСС.

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По его словам, объединение сформировало рабочую группу во главе с адвокатом Евгением Рубинштейном.

«Ее задача состояла не только в разработке жизнеспособной нормы закона [об ответственности за воспрепятствование деятельности], но и в сборе юридической базы о случаях нарушения прав адвокатов. По моим сведениям, текст законопроекта доработан», — отметил Лактионов.

Как отметил вице-президент ФПА, проект представят Минюсту, затем специалисты определят, как внести документ в Госдуму.

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ФОТО: РИА Новости / Илья Питалев
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