В России предложили ввести наказание за воспрепятствование работе адвокатов
Законопроект об уголовной ответственности за воспрепятствование работе адвокатов готовят в РФ, вскоре документ представят Минюсту. Об этом заявил вице-президент Федеральной палаты адвокатов (ФПА) Денис Лактионов в интервью ТАСС.
По его словам, объединение сформировало рабочую группу во главе с адвокатом Евгением Рубинштейном.
«Ее задача состояла не только в разработке жизнеспособной нормы закона [об ответственности за воспрепятствование деятельности], но и в сборе юридической базы о случаях нарушения прав адвокатов. По моим сведениям, текст законопроекта доработан», — отметил Лактионов.
Как отметил вице-президент ФПА, проект представят Минюсту, затем специалисты определят, как внести документ в Госдуму.
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