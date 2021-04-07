В России предложили ввести маркировку фастфуда
Производителей фастфуда могут обязать указывать подробный состав продукции и предупреждения о ее вреде для здоровья. С таким предложением выступила уполномоченный по правам ребенка в Республике Татарстан, основатель Национального родительского комитета Ирина Волынец, сообщает RT.
По мнению омбудсмена, фастфуд и полуфабрикаты для домашнего приготовления содержат высокую концентрацию вредных для детского здоровья веществ.
Волынец обратилась к министру здравоохранения Михаилу Мурашко, главе думского комитета по охране здоровья Дмитрию Морозову и главе Роспотребнадзора Анне Поповой с просьбой инициировать разработку и введение регламента для производителей «быстрой еды».
Омбудсмен считает, что компании должны снабжать вредную продукцию предупреждающими надписями и картинками «в целях наилучшего обеспечения прав и законных интересов детей, сохранения их здоровья и здоровья населения Российской Федерации», отмечает «Свободная пресса».
При этом надписи о вреде фастфуда должны занимать не менее 17% площади упаковки, а картинки с изображением последствий употребления такой продукции — не менее 50% площади, отмечает телеканал «360».
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