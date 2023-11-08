В России предложили ввести единое пособие для беременных

Как отметила омбудсмен, сейчас право на ежемесячное пособие в связи с рождением и воспитанием ребенка имеют нуждающиеся в поддержке беременные, имеющие детей в возрасте до 17 лет. Возможность предоставления такой выплаты определяется на основе комплексной оценки нуждаемости семьи.

Волынец предложила исключить такой подход и увеличить размер пособия до прожиточного минимума, установленного регионом. Кроме того, омбудсмен считает необходимым предоставлять женщинам подобную выплату «лишь по факту регистрации беременности».

Как отметила Волынец, это расширит спектр мер социальной поддержки.

