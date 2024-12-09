В России предложили временно блокировать средства от продажи недвижимости

Временную блокировку средств от продажи квартиры или дома для проверки действительности сделки с недвижимостью предложили ввести в России. Об этом пишут Известия со ссылкой на письмо зампреда комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светланы Разворотневой на имя главы Банка России Эльвиры Набиуллиной.

Парламентарий отметила, что в последние два года мошенники стали активно применять схему «продавец под влиянием»: жертве предлагают продать недвижимость, а деньги перевести звонящим человеку «сотрудникам» МВД, ФСБ и других силовых структур. При этом злоумышленники убеждают, что продажа ненастоящая, а после сделки право собственности восстановят. Граждане лишаются и жилья, и полученных средств, а покупатели такой недвижимости после вынуждены судиться.

«По данным, предоставленным Гильдией риелторов Москвы, сегодня в сравнении с 2023 годом количество таких ситуаций кратно возросло. И доходит до 10 случаев в неделю только в столице», — подчеркнула Разворотнева.

Как отметила депутат, при такой продаже передача жилья происходит в срок до недели после регистрации перехода права собственности и получения продавцом денег. Разворотнева предложила ввести заморозку средств от продажи жилплощади на семь дней, запретив снятие или перечисление наличных. При этом средства можно будет тратить на оплату кредитов, коммунальных платежей либо долгов по исполнительным производствам.

Между тем Центробанк сообщил, что готовит новые правила для борьбы с ипотечными схемами на рынке жилой недвижимости, они будут представлены в ближайшее время, пишет 360.ru.

