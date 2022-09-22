В России предложили вернуть начальную военную подготовку в школы

Пророссийские власти Запорожья заявили, что ВСУ на территории всего региона будут считаться оккупантами после референдума Россия и Украина провели обмен пленными Крымские власти пересмотрели предварительную оценку ущерба от взрывов Финляндия начала процедуру по введению запрета на въезд российских туристов С 24 февраля Роскомнадзор удалил более 133 тыс. фейков о российской армии