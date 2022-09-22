В России предложили вернуть начальную военную подготовку в школы
Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов обратился к министру просвещения РФ Сергею Кравцову с предложением вернуть начальную военную подготовку в школы. Об этом парламентарий сообщил в беседе с РИА Новости.
«Направил министру просвещения Сергею Кравцову обращение вернуть начальную военную подготовку в школьную программу. Это очень важно в новых реалиях», — отметил вице-спикер Думы.
По словам Чернышова, старшеклассники «должны уметь самые элементарные вещи в рамках системы образования», и следует вернуть «добрые традиции» в этой сфере, пишет Ura.ru.
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