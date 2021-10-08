В России предложили ужесточить наказание за высадку детей из общественного транспорта

При этом, общественники отмечают, что в регионах РФ до сих пор бывают случаи, когда детей высаживают из транспорта.

Напомним, 20 апреля Владимир Путин подписал закон о штрафах для водителей и кондукторов за высадку детей-безбилетников из транспорта,. Согласно документу, запрещается принудительно высаживать из транспортного средства детей, не показавших билет или не подтвердивших право на льготный или бесплатный проезд.



