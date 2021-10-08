В России предложили ужесточить наказание за высадку детей из общественного транспорта
Общероссийское объединение пассажиров (ООП) призвало кабмин ужесточить ответственность за высадку детей – безбилетников из общественного транспорта. Как отмечают «Известия», эту инициативу уже поддержали в Минтрансе. Напомним, запрет на принудительную высадку из автобусов, трамваев и троллейбусов безбилетного ребенка до 16 лет, следующего без сопровождения, действует с весны этого года. За нарушение предусмотрено штраф в размере 5 тысяч рублей для водителя, и от 20 до 30 тысяч рублей для перевозчика и кондуктора, напоминает РЕН ТВ.
При этом, общественники отмечают, что в регионах РФ до сих пор бывают случаи, когда детей высаживают из транспорта.
Напомним, 20 апреля Владимир Путин подписал закон о штрафах для водителей и кондукторов за высадку детей-безбилетников из транспорта,. Согласно документу, запрещается принудительно высаживать из транспортного средства детей, не показавших билет или не подтвердивших право на льготный или бесплатный проезд.
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