Врач рассказал, что делать при алкогольном отравлении

Стало известно, что делать при алкогольном отравлении.

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Как сообщил «Вечерней Москве» основатель медицинской онлайн-лаборатории Валерий Саванович, отравление возникает, если в организм попал некачественный алкоголь, либо количество выпитого было слишком большим. Так, 700-1000 миллилитров водки могут обернуться летальным исходом, если употреблять ее без закуски и перерывов.

При этом эксперт посоветовал не смешивать напитки, а при первых признаках отравления (рвотные позывы, тошнота, несвязная речь, головокружение и головные боли) выпить активированный уголь и начать обильно пить воду без газа, а также обратиться к врачам.

Ранее стало известно, чем чревато чрезмерное употребление спиртных напитков в длинные майские праздники.

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ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:Алкоголь
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