В России предложили увеличить отпуск работающим с COVID-19 медикам

Врачам и медицинскому персоналу, участвующим в борьбе с распространением коронавируса, необходимо предоставить дополнительные дни оплачиваемого отпуска. С такой инициативой выступил депутат законодательного собрания Ленинградской области Владимир Петров, передает RT.

В своем обращении на имя министра труда и соцзащиты РФ Антона Котякова парламентарий отметил, что именно труд медработников помогает сдерживать распространение COVID-19, снижать смертность среди населения и добиваться высоких показателей вакцинации.

Петров подчеркнул, что федеральные и региональные власти выделяют средства для поддержки работающих с коронавирусом врачей, однако «никакие деньги не в состоянии компенсировать здоровье и остановить выгорание, вызванное продолжительным стрессом». В связи с этим депутат предложил предоставлять медработникам дополнительные дни отпуска, «чтобы они смогли дополнительно отдохнуть и восстановить силы».

По словам Петрова, эта мера поспособствует повышению эффективности труда медицинских работников и благоприятно скажется на их пациентах.

С начала пандемии коронавируса в России подтвердили 7 140 070 случаев заражения, 6 389 657 пациентов выздоровели, 192 749 человек умерли, напоминает «Свободная пресса».

