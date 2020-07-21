В России предложили установить «срок годности» для новостроек

Союз потребителей РФ обратился в Минстрой с предложением создать специальный ГОСТ для застройщиков, который определил бы методику оценки срока эксплуатации новых многоквартирных домов. Об этом пишут «Известия».

Глава Союза потребителей Пётр Шелищ считает, что новый стандарт должен быть обязательным на этапах экспертизы, утверждения проекта и приёмки домов. В будущем информацию следует сделать доступной для потребителю, чтобы они наряду со стоимостью квадратного метра учитывали, сколько может простоять дом, уверены в Союзе.

По словам Шелища, это особенно актуально для молодых людей, которые покупают жильё в ипотеку, выплачивают кредит 20 лет, а потом рискуют уже в пенсионном возрасте остаться без собственного жилья.

Срок эксплуатации современных домов массового строительства составляет более 50 лет – в отличие от панельных хрущёвок, которые через 50 лет эксплуатации подлежат только сносу.. Панельные и блочные многоэтажки, построенные до 1980 года, прослужат 100 лет и не подлежат реконструкции, как и более современные панельные многоэтажки (до 1998 года постройки), которые должны быть демонтированы в 2070–2105 годах.

