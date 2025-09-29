Шерпа: Безработица в России самая низкая в G20

Безработица в России самая низкая среди стран Группы двадцати. Об этом заявила шерпа РФ в G20 Светлана Лукаш в беседе с РИА Новости.

Как отметила дипломат, для многих стран группы актуальны вопросы создания качественных рабочих мест и борьбы с безработицей.

«В России на самом деле наилучшая ситуация с безработицей из всех стран двадцатки. У нас самая низкая безработица», - сказала Лукаш.

Несмотря на благоприятную ситуацию на рынке труда, Москва принимает активное участие в многостороннем диалоге по этим вопросам. Лукаш пояснила, что РФ участвует прежде всего с точки зрения понимания обеспечения в новых условиях социальной защиты работников, гарантии базовых прав в деятельности, которую можно считать нестандартной занятостью.

Ранее президент Владимир Путин заявил, что в России наблюдается рост скрытой и официальной безработицы, однако она остается на уровне исторического минимума, пишет Ura.ru.

