Рютте рассчитывает, что украинский конфликт закончится переговорами

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте рассчитывает на мирное окончание конфликта на Украине посредством переговоров. Об этом он заявил во время выступления в Военной академии США Вест-Пойнт.

По мнению генсека, противостояние, «скорее всего, завершится переговорами».

«Но [президент Украины Владимир] Зеленский должен знать, что его страна защищена после любого мирного соглашения или прекращения огня», - указал Рютте.

Генсек альянса отметил важность взаимодействия США и Евросоюза в переговорах, назвав это «выигрышной комбинацией».

Ранее Рютте заявлял, что Россия якобы не вправе вмешиваться в вопросы размещения военных НАТО на Украине, пишет Ura.ru.

