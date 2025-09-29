Рютте рассчитывает, что украинский конфликт закончится переговорами
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте рассчитывает на мирное окончание конфликта на Украине посредством переговоров. Об этом он заявил во время выступления в Военной академии США Вест-Пойнт.
По мнению генсека, противостояние, «скорее всего, завершится переговорами».
«Но [президент Украины Владимир] Зеленский должен знать, что его страна защищена после любого мирного соглашения или прекращения огня», - указал Рютте.
Генсек альянса отметил важность взаимодействия США и Евросоюза в переговорах, назвав это «выигрышной комбинацией».
Ранее Рютте заявлял, что Россия якобы не вправе вмешиваться в вопросы размещения военных НАТО на Украине, пишет Ura.ru.
