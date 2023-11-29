В России предложили учредить День онлайн-предпринимателя

Лидеры eCommerce-бизнеса выступили с инициативой учредить День онлайн-предпринимателя, который будет отмечаться в первый четверг после «черной пятницы», пишут «Ведомости».

Петицию подписали 13 компаний, среди них Wildberries, Ozon, «Яндекс Маркет», Lamoda, «Авито», СДЭК и другие. В документе отмечается, что на онлайн-платформах зарабатывают уже более 5 миллионов россиян.

Только 12% россиян считают, что в "черную пятницу" товары продают с большой скидкой, следует из результатов опроса ВЦИОМ.