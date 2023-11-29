СМИ: Wildberries будет скрывать плохие отзывы не по теме продавца или товара

Интернет-магазин Wildberries разослал партнерам уведомление о том, что начнет скрывать некоторые отрицательные отзывы в карточках товара. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

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Отмечается, что маркетплейс будет скрывать отзывы покупателей, которые недовольны работой пункта выдачи, складов, доставки, а также платными возвратами и всем, что не относится к качеству товаров. Указывается, что скрытые отзывы не будут учитываться в расчете рейтинга продавца.

Ранее сообщалось, что срок получения денег при возврате товаров, купленных на Wildberries, сократится до одного-двух дней. Для этого товары нужно возвращать в тот же пункт продажи, где их приобретали, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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