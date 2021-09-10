В России предложили создать киберсиловиков

В России необходимо создать подразделения, разбирающиеся в интернет-праве. С таким предложением выступил зампред комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный. По мнению парламентария, их следует учредить в МВД России, Следственном комитете, прокуратуре и Минцифры. В частности, Выборный заявил об острой потребности и кибердознавателях, -следователях, -судьях, а также –дружинниках, пишет «Лента.ру».

Депутат подчеркнул, что сегодня большая часть мошенников совершают свои преступления в интернете. Поэтому властям необходимо «адекватно реагировать на изменения». Этому и поможет создание в силовых ведомствах новых должностей, отмечает Ura.ru. Он добавил, что киберсиловики смогут создать условия, при которых мошенничество в интернете будет опасным, не выгодным и позорным.