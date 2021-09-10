В России предложили создать киберсиловиков
В России необходимо создать подразделения, разбирающиеся в интернет-праве. С таким предложением выступил зампред комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный. По мнению парламентария, их следует учредить в МВД России, Следственном комитете, прокуратуре и Минцифры. В частности, Выборный заявил об острой потребности и кибердознавателях, -следователях, -судьях, а также –дружинниках, пишет «Лента.ру».
Депутат подчеркнул, что сегодня большая часть мошенников совершают свои преступления в интернете. Поэтому властям необходимо «адекватно реагировать на изменения». Этому и поможет создание в силовых ведомствах новых должностей, отмечает Ura.ru. Он добавил, что киберсиловики смогут создать условия, при которых мошенничество в интернете будет опасным, не выгодным и позорным.
Между тем, в пресс-службе Центробанка РФ заявивли, что более трёх миллиардов рублей похитили мошенники у банковских клиентов в России во втором квартале текущего года.
По данным регулятора, это в 1,5 раза больше, чем за апрель-июнь 2020 года, когда путем несанкционированных переводов со счётов злоумышленники украли 2,1 миллиарда рублей. При этом банки вернули клиентам только 7,4% похищенных средств, тогда как в прошлом году - 12,8%.
В сообщении ЦБ говорится, что основным инструментом злоумышленников являются методы социальной инженерии, когда клиенты совершают операции самостоятельно под психологическим воздействием. Чаще всего кражи совершаются через онлайн-банкинг физлиц (81,8%), также используются фишинг, вирусы и уязвимости в программном обеспечении.
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