В России предложили создать базу доверчивых граждан, пострадавших от мошенников

Базу людей, которые попались на уловки мошенников и перевели им средства, предложили создать в России. Об этом пишут Известия.

С соответствующей инициативой выступил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков в ходе рассмотрения законопроекта о борьбе с телефонным мошенничеством.

По мнению парламентария, если россияне из списка «доверчивых» попытаются сделать перевод или взять кредит, группа реагирования на компьютерные инциденты Центробанка «ФинЦЕРТ» должна дать банку сигнал, что речь идет о переводившем деньги преступникам человеке. Предполагается, что финансовые организации не будут проводить операцию, пока не убедятся в ее добросовестности.

Как отметил Аксаков, каких-либо значимых ограничений для доверчивых граждан вводить не будут. Технологии будут автоматически оценивать их действия, «подвержены ли они в конкретный момент влиянию мошенников», и банк оперативно примет решение по операции.

По данным пресс-службы Минцифры, создание такой базы требует обсуждения, насколько решение рационально. В ведомстве подчеркнули, что подобные предложения следует разрабатывать при строгом соблюдении прав граждан и законодательства.

Между тем генпрокурор РФ Игорь Краснов сообщил, что в 2024 году россияне потеряли из-за мошенников почти 200 млрд рублей, сообщает РЕН ТВ.

