В России предложили создать аналог Нобелевской премии в странах БРИКС
Сегодня Нобелевская премия присуждается только по политическим соображениям, поэтому в рамках БРИКС необходимо сделать свою премию, заявил кандидат экономических наук, доцент кафедры общественных финансов финансового факультета Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин. Его слова приводит «Газета.Ru».
Балынин отметил, что такое решение позволило бы активизировать научные исследования по различным сферам деятельности, в том числе посредством коллабораций ученых из разных стран. Благодаря этому улучшилось бы взаимодействие между странами и совершались бы новые открытия.
Также он уточнил, что в состав жюри такой премии должны входить представители всех стран мира, а критерии оценивания должны быть четкими.
Ранее стало известно, что Нобелевскую премию 2024 года по экономическим наукам получили ученые Дарон Аджемоглу, Саймон Джонсон и Джеймс Робинсон за исследования «того, как формируются институты и как они влияют на процветание», напминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Москве кикшеринговые сервисы приостановили работу из-за снега
- Силуанов: С января 2025 года в России повысят пенсии
- СМИ: Во Франции арестовали имущество бизнесменов из РФ на сумму более €70 млн
- В Китае обнаружили гробницу возрастом около пяти тысяч лет
- В РСТ сообщили о снижении интереса россиян к зарубежным турам
- Промоушен Hardcore лишили лицензии на проведение боксерских поединков
- В России предложили создать аналог Нобелевской премии в странах БРИКС
- Гильдия продюсеров России учредила новую Национальную кинопремию
- Минобороны РФ сообщило о старте российско-пакистанских учений «Дружба-2024»
- Евросоюз расширил антимолдавские санкции
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru