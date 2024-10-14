В России предложили создать аналог Нобелевской премии в странах БРИКС

Балынин отметил, что такое решение позволило бы активизировать научные исследования по различным сферам деятельности, в том числе посредством коллабораций ученых из разных стран. Благодаря этому улучшилось бы взаимодействие между странами и совершались бы новые открытия.

Также он уточнил, что в состав жюри такой премии должны входить представители всех стран мира, а критерии оценивания должны быть четкими.

Ранее стало известно, что Нобелевскую премию 2024 года по экономическим наукам получили ученые Дарон Аджемоглу, Саймон Джонсон и Джеймс Робинсон за исследования «того, как формируются институты и как они влияют на процветание», напминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

