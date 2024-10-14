В России предложили создать аналог Нобелевской премии в странах БРИКС

Сегодня Нобелевская премия присуждается только по политическим соображениям, поэтому в рамках БРИКС необходимо сделать свою премию, заявил кандидат экономических наук, доцент кафедры общественных финансов финансового факультета Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин. Его слова приводит «Газета.Ru».

Нобелевская премия мира присуждена борцам с ядерным оружием из Японии

Балынин отметил, что такое решение позволило бы активизировать научные исследования по различным сферам деятельности, в том числе посредством коллабораций ученых из разных стран. Благодаря этому улучшилось бы взаимодействие между странами и совершались бы новые открытия.

Также он уточнил, что в состав жюри такой премии должны входить представители всех стран мира, а критерии оценивания должны быть четкими.

Ранее стало известно, что Нобелевскую премию 2024 года по экономическим наукам получили ученые Дарон Аджемоглу, Саймон Джонсон и Джеймс Робинсон за исследования «того, как формируются институты и как они влияют на процветание», напминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Михаил Климентьев
ТЕГИ:Нобелевская ПремияНобелевская Премия МираБрикс

Горячие новости

Все новости

партнеры