Нобелевская премия мира присуждена борцам с ядерным оружием из Японии

Нобелевская премия мира за 2024 год присуждена организации из Японии Nihon Hidankyo, которая продвигает идею запрета ядерного оружия по всему миру. Организацию основали люди, которые пережили ядерные бомбардировки Хиросимы и Нагасаки в 1945 году.

Лауреата традиционно объявил Норвежский нобелевский комитет в Осло в первую пятницу октября. Организаторы отметили, что своим выбором хотят отдать дань памяти всем выжившим, которые, несмотря на физические страдания и горечь воспоминаний, используют свой негативный опыт, чтобы поддержать надежду и движение к миру.

Норвежский нобелевский комитет, который отвечает за выбор лауреата премии мира, состоит из пяти человек – их назначает специальным решением парламент королевства. Как сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН», в 2024 году денежная часть премии составляет 11 млн шведских крон (около 1,1 миллиона долларов).

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Фото: telegram.org
ТЕГИ:Ядерное ОружиеЯпонияНобелевская Премия Мира

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