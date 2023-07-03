В России предложили штрафовать блогеров за рекламу товаров из недружественных стран
Штрафы предложили ввести в России для блогеров, размещающих рекламу товаров и услуг из недружественных стран, при этом за систематические нарушения авторы могут быть признаны иноагентами. С такой инициативой выступила бизнес-ассоциация «АВАНТИ», передает РИА Новости.
Соответствующие обращения были направлены на имя премьер-министра Михаила Мишустина, спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко, председателя Госдумы Вячеслава Володина и главы Лиги безопасного интернета Екатерины Мизулиной.
В документе за подписью президента «АВАНТИ» Рахмана Янсукова отмечается, что влияние блогеров-инфлюенсеров на взгляды и предпочтения аудитории растет. В связи с этим ассоциация просит оценить «целесообразность введения запрета блогерам на рекламу товаров и услуг из недружественных стран в социальных сетях, видеохостингах и мессенджерах», пишет «Свободная пресса».
Авторы инициативы хотят штрафовать блогеров, размещающих рекламу из недружественных стран, на сумму от 500 тысяч до 3 млн рублей. Тех, кто систематически нарушает законодательство, предлагают вносить в реестр иноагентов.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru