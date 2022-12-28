В России предложили разрешить переносить номер мобильного телефона между регионами
Российским властям предложили организовать экспериментальный правовой режим по переносу мобильных номеров между регионами и создать пилотную зону с заинтересованными операторами связи — «Тинькофф Мобайл» и «СИМ Телеком». Соответствующую заявку подал в Минэкономразвития один из ведущих институтов в области разработки радиотехники, Научно-исследовательский институт Радио (НИИР), сообщает РБК.
Речь идет о так называемом принципе MNP (mobile number portability), предусматривающем возможность переходить от одного мобильного оператора к другому, сохраняя свой номер. Сейчас этот механизм позволяет переносить номер между операторами лишь в рамках одного региона. По данным НИИР — оператора базы данных перенесенных номеров — услугой уже воспользовались 24,3 млн россиян.
Гендиректор НИИРа Олег Иванов указал, что планируемый эксперимент по переносу номеров нацелен на обеспечение возможности переноса в пределах всей России. В будущем этот принцип могут распространить на фиксированные (городские) номера.
Иванов пояснил, что сейчас россияне могут менять оператора внутри региона, сохраняя свой номер телефона, но при смене места жительства на другой субъект РФ номер придется менять.
«То есть так называемое мобильное рабство сохраняется на региональном уровне. Если перенос номеров между операторами разных регионов можно будет организовать, то и эта проблема будет снята», — отметил гендиректор НИИР.
В Минэкономразвития сообщили, что получили заявку от института, направили инициатору ряд комментариев и готовы повторно рассмотреть предложение после его доработки.
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