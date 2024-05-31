В России предложили разрешить использовать голоса умерших в общественных интересах
Записи голосов россиян после их смерти смогут использовать в общественных интересах. Соответствующий законопроект планируют внести в Госдуму.
Отмечается, что использование голосов умерших в общественных интересах планируется без согласия родственников, отмечают «Ведомости» со ссылкой на члена комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Артема Шейкина.
По его словам, использовать голоса таким образом можно будет, если запись производилась за плату или в публичных местах. При жизни же обнародование и использование голоса человека допускается только с его согласия.
Ранее стало известно, что в Госдуму 31 мая внесут проект закона о полном запрете розничной продажи никотиновых и безникотиновых вейпов, отмечает RT.
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