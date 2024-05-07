В Госдуму внесли законопроект об обязательном участии РАН в экспертизе учебников

По словам Гумеровой, база научных знаний удваивается каждые пять лет. В этой связи контроль за содержанием учебной литературы становится особенно актуальным.

Принятие инициативы внесет изменения в законы «Об образовании в Российской Федерации» и «О Российской академии наук, реорганизации государственных академий наук и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

До 2019 года РАН проводила научную экспертизу учебников, оценивая их соответствие современным научным представлениям с учетом образовательной программы, напоминает «Радиоточка НСН».

