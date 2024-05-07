В Госдуму внесли законопроект об обязательном участии РАН в экспертизе учебников
Группа сенаторов внесла в Госдуму законопроект об обязательном участии Российской академии наук (РАН) в экспертизе школьных учебников. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на одного из авторов инициативы, главу комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Лилию Гумерову.
По словам Гумеровой, база научных знаний удваивается каждые пять лет. В этой связи контроль за содержанием учебной литературы становится особенно актуальным.
Принятие инициативы внесет изменения в законы «Об образовании в Российской Федерации» и «О Российской академии наук, реорганизации государственных академий наук и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
До 2019 года РАН проводила научную экспертизу учебников, оценивая их соответствие современным научным представлениям с учетом образовательной программы, напоминает «Радиоточка НСН».
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