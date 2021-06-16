В России предложили разрешить доступ к порно с помощью госуслуг
Подведомственный Роскомнадзору Главный радиочастотный центр (ГРЧЦ), в рамках ужесточения доступа к порнографии в интернете, предложил разделить контент на «незаконный» и «не запрещенный законом», сообщает пресс-служба ведомства.
Эксперты ГРЧЦ отнесли к «незаконному» контенту детскую порнографию, а также «явно оскорбительную», в частности, изнасилования или иные действия сексуального характера без согласия.
К «не запрёщенному законом» порно отнесли «натуралистические изображения или описания половых органов совершеннолетнего человека и/или полового сношения либо сопоставимого с половым сношением действия сексуального характера с участием совершеннолетних людей с их согласия».
Разделять порнографический трафик предлагается с помощью специального оборудования на сетях операторов, установка которого будет обязательным.
Разрешить доступ к «не запрещенному законом» контенту исследователи предложили только совершеннолетним гражданам, которые смогли бы подтвердить свой возраст посредством портала госуслуг. Второй вариант - разработка порносайтами специальной системы верификации.
Ранее жительницу Архангельска приговорили к 13 годам и 3 месяцам тюремного заключения, сообщает RT. Женщину признали виновной в склонении своей несовершеннолетней дочери к съёмке в порнографии.
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