Жириновский предложил конфисковывать машины у злостных нарушителей ПДД
Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский предложил конфисковать машины у злостных нарушителей правил дорожного движения. Он добавил, что в ближайшее время возглавляемая им партия внесет соответствующий законопроект в Госдуму, сообщает URA.RU.
Таким образом Жириновский прокомментировал недавнее ДТП с участием блогера Эдварда Била. При аварии пострадало пять автомобилей, на блогера завели уголовное дело.
По словам Жириновского, изъятие транспортного средства уменьшит число нарушителей ПДД. Иначе, считает политик, недобропорядочные водители будут продолжать становиться виновниками аварий на дорогах.
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