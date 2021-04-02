Жириновский предложил конфисковывать машины у злостных нарушителей ПДД

Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский предложил конфисковать машины у злостных нарушителей правил дорожного движения. Он добавил, что в ближайшее время возглавляемая им партия внесет соответствующий законопроект в Госдуму, сообщает URA.RU.

Таким образом Жириновский прокомментировал недавнее ДТП с участием блогера Эдварда Била. При аварии пострадало пять автомобилей, на блогера завели уголовное дело.

В доме блогера Била прошел обыск после массового ДТП

По словам Жириновского, изъятие транспортного средства уменьшит число нарушителей ПДД. Иначе, считает политик, недобропорядочные водители будут продолжать становиться виновниками аварий на дорогах.

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Фото: РИА Новости/Владимир Федоренко
ТЕГИ:ЗаконопроектГосдумаНарушения ПДДДТПЖириновский
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