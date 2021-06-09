В России предложили приравнять букмекерские конторы к казино

Политолог отметил, что букмекерские конторы по своей сути являются организаторами азартных игр, которые могут привести к зависимости и негативным последствиям для игрока.

Ранее Центробанк отозвал лицензию на осуществление банковских операций у АО «РФИ Банк» с 4 июня за связь с онлайн-казино и нелегальными букмекерскими конторами.

