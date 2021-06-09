В России предложили приравнять букмекерские конторы к казино
Директор Института социальных исследований и развития гражданских инициатив Максим Петунин направил письмо премьер-министру России Михаилу Мишустину с предложением приравнять букмекерские конторы к казино, пишет RT.
По его словам, в стране уже более 10 лет функционируют специальные игорные зоны для казино, а букмекерским конторам разрешено даже принимать ставки в онлайн-режиме.
Политолог отметил, что букмекерские конторы по своей сути являются организаторами азартных игр, которые могут привести к зависимости и негативным последствиям для игрока.
Ранее Центробанк отозвал лицензию на осуществление банковских операций у АО «РФИ Банк» с 4 июня за связь с онлайн-казино и нелегальными букмекерскими конторами.
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