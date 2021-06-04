Центробанк отобрал лицензию у «РФИ Банка»
Центробанк отозвал лицензию на осуществление банковских операций у АО «РФИ Банк» с 4 июня за связь с онлайн-казино и нелегальными букмекерскими конторами, сообщил регулятор.
Банк России подчеркнул, что «РФИ Банк» нарушал федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность. За последний год к «РФИ Банку» применялись меры, в том числе запреты на осуществление конкретных банковский операций, пишет RT.
«РФИ Банк» по величине активов на 1 апреля занимал 320-е место в банковской системе России, сообщают РИА Новости.
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