Центробанк отобрал лицензию у «РФИ Банка»

Банк России подчеркнул, что «РФИ Банк» нарушал федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность. За последний год к «РФИ Банку» применялись меры, в том числе запреты на осуществление конкретных банковский операций, пишет RT.

«РФИ Банк» по величине активов на 1 апреля занимал 320-е место в банковской системе России, сообщают РИА Новости.

