В России предложили прекратить прием в колледжи по 43 профессиям
Министерство просвещения планирует с 31 декабря прекратить прием в российские колледжи и техникумы по 43 профессиям. Соответствующий проект приказа опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.
Отмечается, что Минпросвещения примет эти меры «в целях приведения структуры подготовки кадров со средним профессиональным образованием в соответствии с актуальными потребностями на рынке труда», укрупнения профессий и специальностей по принципу расширения квалификаций.
Так, может быть прекращен прием желающих получить профессию рекламного агента, контролера банка, младшей медицинской сестры по уходу за больными, парикмахера, судового повара, судового бортпроводника, оператора вязально-швейного оборудования, вышивальщицы, сборщика обуви, водителя городского электротранспорта и других.
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