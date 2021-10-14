Школьники в России познакомятся с рынком труда в формате квеста

В 80 российских регионах с 15 октября открываются профориентационные площадки федерального проекта для школьников «Билет в будущее». Во всех исторических парках «Россия — Моя история» откроется квестовая мультимедийная выставка-тестирование «Лаборатория будущего».

Планируется, что до конца года в проекте примут участие более 300 тысяч школьников, их наставниками станут более пяти тысяч педагогов-навигаторов. Проект Минпросвещения РФ реализуется в рамках национального проекта «Образование». Оператором «Билета в будущее» с этого года по поручению президента Владимира Путина стал Фонд гуманитарных проектов. Профориентация, по словам главы государства, это один из ключевых элементов работы с молодыми людьми.