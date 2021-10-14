Школьники в России познакомятся с рынком труда в формате квеста
В 80 российских регионах с 15 октября открываются профориентационные площадки федерального проекта для школьников «Билет в будущее». Во всех исторических парках «Россия — Моя история» откроется квестовая мультимедийная выставка-тестирование «Лаборатория будущего».
Планируется, что до конца года в проекте примут участие более 300 тысяч школьников, их наставниками станут более пяти тысяч педагогов-навигаторов. Проект Минпросвещения РФ реализуется в рамках национального проекта «Образование». Оператором «Билета в будущее» с этого года по поручению президента Владимира Путина стал Фонд гуманитарных проектов. Профориентация, по словам главы государства, это один из ключевых элементов работы с молодыми людьми.
Главная задача выставок «Лаборатория будущего» — в игровой форме познакомить учащихся с рынком труда, элементами различных отраслей и профессий. Школьники увидят все многообразие вариантов выбора специальности и смогут понять, в каком направлении им хотелось бы развиваться.
Выставка состоит из интерактивных квестов, пройдя которые гости смогут познакомиться с более чем 30 профессиональными отраслями и более чем 300 профессиями. В итоге школьники смогут сформировать для себя первый ясный образ будущей специальности.
Выставки будут работать для школьников 6-11 классов до 30 ноября.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
7,9 млн+31 299 / сут.
Умерли
220 тыс.+986 / сут.
Выздоровели
6,9 млн+21 670 / сут.
- Инфекционист призвал ужесточить ковидные ограничения в Москве
- Финляндия откроет для пассажирского сообщения с РФ погранпункт «Вайниккала»
- Экс-солистка «Демо» рассказала о насилии со стороны продюсера
- Куба отменит ПЦР-тестирование туристов с 15 ноября
- В Кремле не обсуждают корректировку пенсионной реформы
- Путин сообщил о кратном увеличении грузопотока по Севморпути
- Клава Кока поймала Леди Гагу на плагиате
- Экстремистам запретят работать пилотами и бортпроводниками
- Венгерский министр объяснил отказ от поставок газа через Украину
- В Свердловской области расширили список граждан, подлежащих обязательной вакцинации
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru