Школьники в России познакомятся с рынком труда в формате квеста

В 80 российских регионах с 15 октября открываются профориентационные площадки федерального проекта для школьников «Билет в будущее». Во всех исторических парках «Россия — Моя история» откроется квестовая мультимедийная выставка-тестирование «Лаборатория будущего».

Планируется, что до конца года в проекте примут участие более 300 тысяч школьников, их наставниками станут более пяти тысяч педагогов-навигаторов. Проект Минпросвещения РФ реализуется в рамках национального проекта «Образование». Оператором «Билета в будущее» с этого года по поручению президента Владимира Путина стал Фонд гуманитарных проектов. Профориентация, по словам главы государства, это один из ключевых элементов работы с молодыми людьми.

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Главная задача выставок «Лаборатория будущего» — в игровой форме познакомить учащихся с рынком труда, элементами различных отраслей и профессий. Школьники увидят все многообразие вариантов выбора специальности и смогут понять, в каком направлении им хотелось бы развиваться.

Выставка состоит из интерактивных квестов, пройдя которые гости смогут познакомиться с более чем 30 профессиональными отраслями и более чем 300 профессиями. В итоге школьники смогут сформировать для себя первый ясный образ будущей специальности.

Выставки будут работать для школьников 6-11 классов до 30 ноября.


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ФОТО: Пресс-служба Минпросвещения РФ
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