Россиян предупредили о возможной потере выплат на детей

Некоторые семьи могут потерять детские выплаты из-за изменения схем финансовой поддержки, рассказал доцент кафедры гражданско-правовых дисциплин РЭУ им. Г.В. Плеханова Иван Денисов агентству «Прайм».

Более 1 млн детей из неполных семей получат социальные выплаты

Выплаты для малообеспеченных семей, где есть дети от трех до семи лет, изменились, пишет Газета.ру. Если раньше финансовую поддержку получали граждане, чей среднедушевой доход был меньше прожиточного минимума, то теперь при подсчетах будут учитывать и все имущество, сообщил ТК «360».

Денисов отметил, что в силу вступило правило «нулевого дохода». «Теперь за пособием не может обращаться семья, где родители не работают без уважительной причины», — подчеркнул эксперт, пишет URA.RU.

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ФОТО: РИА Новости//Владимир Трефилов
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