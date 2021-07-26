В России предложили отнимать загранпаспорта у должников

Правительство одобрило проект МВД по изъятию загранпаспортов у должников. Об этом агентству «Интерфакс» сообщил председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев. По его словам, это будет касаться тех, кто признан невыездными по судебным решениям. При этом отобранные документы вернут в место, где они были выданы.

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Как пояснил Груздев, полномочия изымать паспорта появятся у дознавателей службы принудительного исполнения.

При этом власти обязаны после принятия постановления и назначении человека невыездным оповестить его в течение дня либо по электронной почте, либо лично под роспись.

Согласно инициативе возможность снова получить загранпаспорт у гражданина появится после того, как он оплатит все долги.

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ФОТО: newanons.ru
ТЕГИ:Долги РоссиянЗагранпаспорт
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