В России предложили отнимать загранпаспорта у должников

Как пояснил Груздев, полномочия изымать паспорта появятся у дознавателей службы принудительного исполнения.

При этом власти обязаны после принятия постановления и назначении человека невыездным оповестить его в течение дня либо по электронной почте, либо лично под роспись.

Согласно инициативе возможность снова получить загранпаспорт у гражданина появится после того, как он оплатит все долги.

