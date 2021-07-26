В России предложили отнимать загранпаспорта у должников
Правительство одобрило проект МВД по изъятию загранпаспортов у должников. Об этом агентству «Интерфакс» сообщил председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев. По его словам, это будет касаться тех, кто признан невыездными по судебным решениям. При этом отобранные документы вернут в место, где они были выданы.
Как пояснил Груздев, полномочия изымать паспорта появятся у дознавателей службы принудительного исполнения.
При этом власти обязаны после принятия постановления и назначении человека невыездным оповестить его в течение дня либо по электронной почте, либо лично под роспись.
Согласно инициативе возможность снова получить загранпаспорт у гражданина появится после того, как он оплатит все долги.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
6,1 млн+23 239 / сут.
Умерли
155 тыс.+727 / сут.
Выздоровели
5,5 млн+16 200 / сут.
- В Минздраве раскрыли количество жалоб на нежелательные реакции от вакцин
- Синоптики предупредили жителей Сочи о новых сильных дождях с грозами
- Самолет «Уральских авиалиний» сел в Екатеринбурге с отказавшим автопилотом
- Карпин официально стал главным тренером сборной России по футболу
- В России предложили отнимать загранпаспорта у должников
- В Абхазии обнаружили тело утонувшего в акватории Гагры российского туриста
- Посольство РФ в Тунисе рекомендовало россиянам воздержаться от поездок по стране
- Мясников рассказал, какое обезболивающее самое безопасное
- Чубайс озвучил возможные потери России из-за отказа мировой экономики от углеводородов
- Песков ответил на протест Японии из-за поездки Мишустина на Курилы
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru