В России предложили отменить налог при продаже единственного жилья

Депутаты Госдумы от ЛДПР разработали законопроект об отмене налога для физических лиц при продаже единственного жилья. Об этом пишут Известия.

По данным издания, предлагается освободить от налогообложения доходы граждан при продаже комнаты, квартиры или жилого дома в случае отсутствия в собственности другой недвижимости или доли. В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что новое жилье при этом должно быть приобретено «не позднее 30 апреля года, следующего за годом, в котором была заключена сделка по продаже старого жилья».

Кроме того, для отмены налога необходимо, чтобы кадастровая стоимость проданного жилья была ниже, чем цена нового, и не выше 50 млн рублей, пишет Газета.ру.