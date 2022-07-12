В России предложили отменить налог при продаже единственного жилья
Депутаты Госдумы от ЛДПР разработали законопроект об отмене налога для физических лиц при продаже единственного жилья. Об этом пишут Известия.
По данным издания, предлагается освободить от налогообложения доходы граждан при продаже комнаты, квартиры или жилого дома в случае отсутствия в собственности другой недвижимости или доли. В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что новое жилье при этом должно быть приобретено «не позднее 30 апреля года, следующего за годом, в котором была заключена сделка по продаже старого жилья».
Кроме того, для отмены налога необходимо, чтобы кадастровая стоимость проданного жилья была ниже, чем цена нового, и не выше 50 млн рублей, пишет Газета.ру.
Планируется, что поправки внесут в Госдуму в ближайшие дни. По словам одного из авторов инициативы депутата Андрея Свинцова, нововведение позволит увеличить миграцию внутри страны, а также снизить нагрузку на транспортную инфраструктуру.
«Если у человека всего одна квартира или дом, то пусть он ее хоть каждый месяц перепродает и докупает хоть по 10 кв. м, переезжает из района в район или из города в город в случае смены работы или учебы детей», — отметил парламентарий.
Экспертное сообщество поддерживает инициативу; по мнению специалистов, отмена налога может стимулировать потребительскую активность на фоне падения реальных доходов и стагнации на рынке недвижимости.
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