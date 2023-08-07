В России предложили отменить кредитные обязательства поручителям погибших на СВО

«Он [законопроект] прекращает обязательства по договорам поручительства участников СВО, которые погибли в ходе спецоперации, умерли от полученного увечья или стали инвалидами 1-й группы», — говорится в сообщении.

Как отметил первый зампредседателя Совета Федерации, секретарь Генсовета партии Андрей Турчак, сейчас в подобных ситуациях кредитные обязательства полностью списываются с участников спецоперации, однако эта норма не действует для поручителей.

«Такой подход несправедлив – обязательства участника СВО, будь он заемщиком по кредитному договору или поручителем по договору поручительства, практически не отличаются. И в том, и в другом случае он несет ответственность за неисполнение обязательств», — указал политик, отметив, что проект закона уравняет эти ситуации.

Турчак подчеркнул, что страна обязана взять на себя долги и заботу о семье бойцов, которые «отдали долг Родине до самого конца». Нововведения станут логичным продолжением решения о списании долгов по кредитам при гибели участника спецоперации либо получении им тяжелой инвалидности, которое распространили на родителей, усыновителей, совершеннолетних детей.

