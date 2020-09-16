В России предложили ограничить продажу алкоголя в новогодние дни
Смертность из-за алкогольных отравлений в новогодние дни увеличивается почти в два раза, в связи с чем следует ужесточить правила продажи спиртного в праздничные дни, считает член Общественной палаты РФ Султан Хамзаев.
Общественник обратился к главе Минздрава Михаилу Мурашко с предложение ограничить время продажи алкогольных напитков в новогодние праздники четырьмя часами в день – с 14 до 18 часов, сообщает RT.
По мнению Хамзаева, такой шаг снизит число не только алкогольных отравлений, но и преступлений на почве злоупотребления спиртным.
Ранее Хамзаев предлагал ввести налог в размере 30% с прибыли от продаж алкоголя и табака, а вырученные деньги направлять на развитие здравоохранения. В отрасли к его идее отнеслись с недоумением.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru