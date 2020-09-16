В России предложили ограничить продажу алкоголя в новогодние дни

Смертность из-за алкогольных отравлений в новогодние дни увеличивается почти в два раза, в связи с чем следует ужесточить правила продажи спиртного в праздничные дни, считает член Общественной палаты РФ Султан Хамзаев.

Общественник обратился к главе Минздрава Михаилу Мурашко с предложение ограничить время продажи алкогольных напитков в новогодние праздники четырьмя часами в день – с 14 до 18 часов, сообщает RT.

По мнению Хамзаева, такой шаг снизит число не только алкогольных отравлений, но и преступлений на почве злоупотребления спиртным.

Ранее Хамзаев предлагал ввести налог в размере 30% с прибыли от продаж алкоголя и табака, а вырученные деньги направлять на развитие здравоохранения. В отрасли к его идее отнеслись с недоумением.



