В России предложили ограничить использование пиротехники

Согласно инициативе общественника, в стране необходимо ограничить запуск пиротехники пятью днями в году: 31 декабря — 1 января (наступление Нового года), 9 мая (День Победы), 12 июня (День России), 4 ноября (День народного единства).

Хамзаев также ссылается на опыт иностранных государств, где аналогичные ограничения уже введены.

