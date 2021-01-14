В России предложили ограничить использование пиротехники

Член Общественной палаты РФ Султан Хамзаев выступил с предложением ограничить использование зарядной пиротехники. Соответствующее письмо он направил на имя главы Роспотребнадзора Анны Поповой.

В сообщении говорится, что граждане не ограничиваются запуском пиротехники в Новый год, а продолжают это делать на протяжении всех новогодних каникул, причем часто в ночное время. Такое поведение создает дискомфорт для остальных людей, особенно пожилого возраста и семей с детьми. По словам Хамзаева, нарушается их право на тишину и отдых, передает RT.

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Согласно инициативе общественника, в стране необходимо ограничить запуск пиротехники пятью днями в году: 31 декабря — 1 января (наступление Нового года), 9 мая (День Победы), 12 июня (День России), 4 ноября (День народного единства).

Хамзаев также ссылается на опыт иностранных государств, где аналогичные ограничения уже введены.

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ФОТО: Suvro
ТЕГИ:Общественная Палата РФСалют
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