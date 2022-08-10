В России предложили обязать сервисы такси вести рейтинги водителей
Все российские автопарки, а также владельцев приложений по заказу такси могут обязать составлять рейтинги водителей, к которым будут иметь доступ пассажиры. Об этом пишут Известия.
По данным издания, Госдума разработала соответствующие поправки к закону о работе такси. В июле документ приняли в первом чтении, напоминает телеканал «360». Поправки могут внести ко второму чтению закона.
Как отметила один из авторов законопроекта, первый зампред думского комитета по просвещению Яна Лантратова, пассажир «должен понимать, кто его повезет, насколько этот человек профессионален, какие у него складываются отношения с клиентами». Кроме того, рейтинг влияет на качество обслуживания.
Также парламентарий считает необходимым запретить передачу заказов таксистам с неснятой и непогашенной судимостью, ранее совершивших преступления против жизни, здоровья или половой неприкосновенности. Кроме того, предлагается внести в региональные реестры данные о наличии в такси кресел для перевозки детей.
«Известия» отмечают, что комитет по транспорту предварительно одобрил поправки, вскоре их официально внесут на рассмотрение Госдумы.
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