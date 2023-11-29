В России предложили обязать иностранцев подписывать «соглашение о лояльности»
МВД России предложило обязать въезжающих в страну иностранцев подписывать «соглашение о лояльности». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на подготовленный ведомством законопроект.
«Согласие о лояльности — это разрешение государственных органов РФ на въезд иностранного гражданина в РФ ... и согласие иностранного гражданина, выраженное путем въезда в РФ, с соблюдением запретов, установленных в целях защиты национальных интересов РФ», — указано в документе.
Планируется, что иностранцу в период пребывания или проживания в РФ будет запрещено препятствовать деятельности органов публичной власти, дискредитировать внешнюю и внутреннюю госполитику, пишет Ura.ru. Также для въезжающих в страну установят запрет на злоупотребление правом на свободу информации, в том числе путем распространения «направленных на умаление или склонение к отрицанию конституционно значимых нравственных и иных ценностей» сведений. В их числе — представления о браке как союзе мужчины и женщины, семье, материнстве и отцовстве, детстве, пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений, искажение исторической правды о подвиге народа СССР при защите Отечества и вкладе в победу над фашизмом.
Также в перечень возможных запретов включили действия по побуждению к принятию, изменению либо отмене законов, небрежное отношение к окружающей среде, материальным и культурным ценностям, неуважение к многообразию региональных и этнокультурных укладов жизни населения, традиционным для страны духовно-нравственным ценностям.
Ранее МВД предложило ввести режим контролируемого пребывания для нелегальных мигрантов с запретом на получение водительских прав и вождение транспорта, приобретение либо отчуждение недвижимости, перевод денежных средств, напоминает RT.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Сильный ветер повалил главную рождественскую елку Вашингтона
- Украинский дрон уничтожили над Подольским городским округом Подмосковья
- В России предложили обязать иностранцев подписывать «соглашение о лояльности»
- Кабмин одобрил проект создания Лунной станции с Китаем
- В Кемерове задержали мужчину за попытку уехать на Украину для вступления в ВСУ
- Российский фрегат Черноморского флота ударил «Калибрами» по целям ВСУ
- СМИ: ВСУ потеряли Leopard 1A5 через пару недель его применения
- Сына Кадырова назначили куратором батальона имени Шейха Мансура
- Глава ГУР Украины Буданов заявил, что у его отравленной жены все хорошо
- СМИ: убитая в Турции россиянка была моделью
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru