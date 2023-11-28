В МВД предложили запретить нелегальным мигрантам водить машину и получать права
Министерство внутренних дел России предлагает ввести в стране режим контролируемого пребывания для нелегальных мигрантов, сообщает ТАСС.
В проекте соответствующего закона речь идёт об иностранцах, которые незаконно пребываают на территории РФ, а также мигрантах, «предоставивших заведомо недостоверные сведения или документы при осуществлении миграционного учёта».
Уточняется, что основанием для ввода режима контролируемого пребывания могут стать окончание срока временного пребывания или разрешения на временное проживание, а также ВНЖ. Кроме того, иностранец может попасть в соответствующий реестр в связи с незаконным пересечением границы, аннулированием визы, статуса беженца или гражданства.
Согласно документу, режим контролируемого пребывания предусматривает для них запрет на получение водительских удостоверении и на вождение транспорта, на приобретение или отчуждение недвижимого имущества, а также на перевод денежных средств.
Ранее глава Челябинской области Алексей Текслер подписал постановление, согласно которому с 1 января 2024 года мигрантам в регионе запретили водить такси и маршрутки, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru