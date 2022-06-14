В России предложили изменить срок и порядок оплаты декретного отпуска

Молодым матерям могут предоставить право выбирать срок отпуска по уходу за ребенком и при этом сохранить сумму выплат от работодателя. С такой инициативой выступили в комиссии Общественной палаты РФ по демографии, защите семьи и детей, предложения направлены в Госдуму, пишут Известия.

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В ОП предлагают сделать более гибким и вариативным порядок выплат в период декретного отпуска.

«Например, вместо нынешних полутора лет и 40% от зарплаты можно будет взять [декретный] отпуск на девять месяцев, но получать 80% от зарплаты. Или же продлить оплачиваемый отпуск по уходу за ребенком до трех лет, но получать только 20%», — рассказал автор инициативы, гендиректор Института научно-общественной экспертизы, член ОП Сергей Рыбальченко.

Новый механизм не предлагается распространять на женщин, которые не работали до рождения ребенка.

Сейчас пособие по уходу за ребенком выплачивается в течение 1,5 года из расчета 40% от средней зарплаты, при этом отпуск по уходу за ребенком можно взять на 3 года и получать выплаты в первые 18 месяцев, пишет Ura.ru.

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ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:ВыплатыДетиОбщественная Палата РФ
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