Детский омбудсмен предложила давать совместный декретный отпуск родителям

По словам омбудсмена, такая мера могла бы стать поддержкой для молодой матери. Она напомнила, что сейчас взять отпуск по уходу за ребенком может лишь один из родителей.

«Мы знаем, что папа имеет право уйти в декретный отпуск, но только вместо мамы. А почему бы нам не рассмотреть такой вариант, чтобы хотя бы на две недели дать папе декретный отпуск вместе с мамой?», - цитирует слова обмудсмена РИА Новости.

Ранее президент России Владимир Путин установил официальный День отца, он будет отмечаться в третье воскресенье октября.

