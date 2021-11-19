Детский омбудсмен предложила давать совместный декретный отпуск родителям

Омбудсмен по правам ребёнка в Москве Ольга Ярославская предложила давать отцам декретный отпуск в течение нескольких недель после рождения ребенка. Такое заявление она сделала в ходе форума «Культура отцовства - права и обязанности мужчин в семье и социуме».

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По словам омбудсмена, такая мера могла бы стать поддержкой для молодой матери. Она напомнила, что сейчас взять отпуск по уходу за ребенком может лишь один из родителей.

«Мы знаем, что папа имеет право уйти в декретный отпуск, но только вместо мамы. А почему бы нам не рассмотреть такой вариант, чтобы хотя бы на две недели дать папе декретный отпуск вместе с мамой?», - цитирует слова обмудсмена РИА Новости.

Ранее президент России Владимир Путин установил официальный День отца, он будет отмечаться в третье воскресенье октября.

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ФОТО: РИА Новости/Владимир Вяткин
ТЕГИ:Детский ОмбудсменСемья
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