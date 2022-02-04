В России появятся общежития при вузах для молодых семей
4 февраля 202212:39
Вице-спикер Госдумы, глава комиссии партии «Единая Россия» по защите материнства, детства и поддержке семьи Анна Кузнецова заявила, что в России появятся семейные общежития при вузах.
«Министерство науки поддержало предложение "Единой России"», - приводит ТАСС слова Кузнецовой.
Также Кузнецова отметила, что на сегодняшний день примерно 30% девушек заключают брак, когда еще учатся в вузах.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru