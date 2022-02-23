В России появятся филиалы казахстанских вузов

Казахстан и Россия создадут на паритетной основе филиалы вузов в двух странах. Об этом сообщает пресс-служба казахстанского кабмина.

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Власти республики подписали соответствующее постановление, пишет RT.

«Соглашением предусмотрено, что на паритетной основе будут создаваться филиалы в соответствии с законодательством государств-сторон», — говорится в сообщении правительства Казахстана.

Обучение может проходить на государственных языках двух стран, при этом оно должно включать обязательное изучение языка и истории государства, в котором находится филиал.

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ФОТО: РИА Новости/Владимир Федоренко
ТЕГИ:вузыРоссияКазахстан
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