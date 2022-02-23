В России появятся филиалы казахстанских вузов

Власти республики подписали соответствующее постановление, пишет RT.

«Соглашением предусмотрено, что на паритетной основе будут создаваться филиалы в соответствии с законодательством государств-сторон», — говорится в сообщении правительства Казахстана.

Обучение может проходить на государственных языках двух стран, при этом оно должно включать обязательное изучение языка и истории государства, в котором находится филиал.

