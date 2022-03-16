СМИ: VK Group планирует восстановить мессенджер ICQ

VK Group планирует запустить собственный корпоративный мессенджер VK Teams, сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на собственные источники.

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Собеседники издания утверждают, что также планируется восстановить работу популярного ранее мессенджера ICQ. По их словам, перезапуск «аськи» обсуждают на государственном уровне.

Что касается сроков, то источники газеты рассказали, что ICQ и VK Teams планируется запустить к лету 2022 года.

Ранее в СМИ появилась информация, что блокировка в России сервисов Meta (Facebook, Instagram) не скажется на мессенджере WhatsApp, так как он является средством коммуникации, а не источником размещения, сообщает телеканал «360».

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ФОТО: РИА Новости/Наталья Селиверстова
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