СМИ: VK Group планирует восстановить мессенджер ICQ

Собеседники издания утверждают, что также планируется восстановить работу популярного ранее мессенджера ICQ. По их словам, перезапуск «аськи» обсуждают на государственном уровне.

Что касается сроков, то источники газеты рассказали, что ICQ и VK Teams планируется запустить к лету 2022 года.

Ранее в СМИ появилась информация, что блокировка в России сервисов Meta (Facebook, Instagram) не скажется на мессенджере WhatsApp, так как он является средством коммуникации, а не источником размещения, сообщает телеканал «360».

