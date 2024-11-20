«Почта России» предупредила россиян о мошеннических звонках от имени компании

Мошенники стали звонить россиянам от имени «Почты России». Об этом сообщает пресс-служба компании.

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Уточняется, что жертве сообщают о якобы заказном письме, после чего предлагают оформить электронную или бумажную доставку.

«В обоих случаях у гражданина просят назвать код из СМС, который позволит аферистам заполучить доступ к странице на Госуслугах», - отметили в компании.

В «Почте России» добавили, что никогда не запрашивают коды из СМС, и любой подобный звонок означает, что на другом конце провода находятся мошенники.

Ранее в группе быстрого реагирования «Билайна» заявили, что мошенники начали взламывать аккаунты россиян на «Госуслугах» под предлогом подарков, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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