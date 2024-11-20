«Почта России» предупредила россиян о мошеннических звонках от имени компании
Мошенники стали звонить россиянам от имени «Почты России». Об этом сообщает пресс-служба компании.
Уточняется, что жертве сообщают о якобы заказном письме, после чего предлагают оформить электронную или бумажную доставку.
«В обоих случаях у гражданина просят назвать код из СМС, который позволит аферистам заполучить доступ к странице на Госуслугах», - отметили в компании.
В «Почте России» добавили, что никогда не запрашивают коды из СМС, и любой подобный звонок означает, что на другом конце провода находятся мошенники.
Ранее в группе быстрого реагирования «Билайна» заявили, что мошенники начали взламывать аккаунты россиян на «Госуслугах» под предлогом подарков, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru