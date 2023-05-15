В России появится новый словарь
Глава Минпросвещения Сергей Кравцов заявил, что в России готовится новых словарь в рамках закона о защите русского языка, сообщает РИА Новости.
«Мы сегодня готовим новый словарь, там у нас реализация закона по русскому языку, который был принят о защите русского языка», - сказал Кравцов.
Ранее Три новых слова - коптер, почтомат и фотовидеофиксация – были внесены в орфографический словарь Института русского языка имени В.В. Виноградова РАН. Научный сотрудник Института и главный редактор портала «Грамота.ру» Владимир Пахомов рассказал, что это «плановая работа», словарь пополняется словами, которые часто употребляют и относительно которых появляются вопросы о правильности написания, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru