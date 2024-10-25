В России появится два новых бренда пива
На российском рынке появятся лагер и бланш Maison Arne и лагер холодной фильтрации La Costa Fresca, рассказали в пресс-службе «Объединенных Пивоварен».
Премиальные бренды появятся на полках российских магазинов уже в следующем году. Отмечается, что перед разработкой двух брендов в компании провели масштабные исследования потребительских запросов и вкусовых предпочтений.
Лагер Maison Arne создан во фламандских традициях пивоварения — исторической области на северо-западе Европы. В будущем планируется расширение линейки и запуск Maison Arne Biere Blanche — традиционного фламандского нефильтрованного пшеничного пива с нотками специй и цитрусов.
Лагер La Costa Fresca обладает мягким вкусом за счет холодной фильтрации.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru