В России появится два новых бренда пива

Премиальные бренды появятся на полках российских магазинов уже в следующем году. Отмечается, что перед разработкой двух брендов в компании провели масштабные исследования потребительских запросов и вкусовых предпочтений.

Лагер Maison Arne создан во фламандских традициях пивоварения — исторической области на северо-западе Европы. В будущем планируется расширение линейки и запуск Maison Arne Biere Blanche — традиционного фламандского нефильтрованного пшеничного пива с нотками специй и цитрусов.

Лагер La Costa Fresca обладает мягким вкусом за счет холодной фильтрации.

Ранее Министерство финансов России поддерживает идею снова разрешить продавать пиво на стадионах, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

