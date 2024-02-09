В России появится черный список отечественных YouTube-блогеров

«Мы его опубликуем, потому что это люди, которые сознательно не работают в российских соцсетях, позиционируя себя как российские блогеры», — цитирует эксперта ТАСС.

В первую часть списка войдут блогеры, работающие на детскую аудиторию. Малькевич подчеркнул, что многие из таких авторов несовершеннолетние, и предстоит разобраться, ведут ли они каналы самостоятельно.

Черный список станет частью запускаемой ОП программы по стимулированию перехода блогеров на российские соцсети, в дальнейшем он должен стать основой для «разработки и принятия мер по отношению к контентмейкерам». Малькевич добавил, что при этом следует продумать шаги по мотивации лидеров мнений к переходу на отечественные платформы.

