В России появится черный список отечественных YouTube-блогеров
Общественная палата России начинает работу над созданием черного списка отечественных блогеров на видеохостинге YouTube. Об этом заявил первый зампред комиссии ОП по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич.
«Мы его опубликуем, потому что это люди, которые сознательно не работают в российских соцсетях, позиционируя себя как российские блогеры», — цитирует эксперта ТАСС.
В первую часть списка войдут блогеры, работающие на детскую аудиторию. Малькевич подчеркнул, что многие из таких авторов несовершеннолетние, и предстоит разобраться, ведут ли они каналы самостоятельно.
Черный список станет частью запускаемой ОП программы по стимулированию перехода блогеров на российские соцсети, в дальнейшем он должен стать основой для «разработки и принятия мер по отношению к контентмейкерам». Малькевич добавил, что при этом следует продумать шаги по мотивации лидеров мнений к переходу на отечественные платформы.
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