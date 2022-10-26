В России появится аналог Downdetector

«Сейчас проходит тестирование и в ближайшее время будет запущен портал, который будет предоставлять услуги по просмотру маршрутизации для операторов связи для технических специалистов, также предоставлять услуги, аналогичные DownDetector, когда люди могут зайти и пожаловаться на качество связи и доступности информационных ресурсов», — цитирует Хуторцева РИА Новости.

Как отметил эксперт, ГРЧЦ будет выступать координатором работы: обращаться к оператору связи, выявлять проблемы, определять, с чем они связаны, давать объективные комментарии. Кроме того, новый портал позволит увидеть общую картинку состояния систем связи в автоматическом режиме.

