Роскомнадзор принял меры понуждения в отношении TikTok, Telegram и Zoom

Роскомнадзор заявил, что TikTok, Telegram, Zoom, Discord и Pinterest не соблюдают основные обязанности, установленные федеральным законом «О деятельности иностранных лиц в сети «Интернет» на территории РФ», сообщает пресс-служба ведомства.

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В сообщении говорится, что также данные компании нарушают порядок удаления запрещённой информации, в связи с чем было принято решение о применении мер понуждения. В частности, поисковые системы будут информировать интернет-пользователей о нарушении данными компаниями российских законов.

«Принятые меры информирующего характера будут действовать до полного устранения иностранными компаниями нарушений российского законодательства», - подчеркнули в ведомстве.

Ранее депутаты социал-демократической партии «Адолат» («Справедливость») потребовали полностью заблокировать в Узбекистане доступ к социальной сети TikTok.

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ФОТО: РИА Новости / Кирилл Каллиников
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