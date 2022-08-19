Роскомнадзор принял меры понуждения в отношении TikTok, Telegram и Zoom

В сообщении говорится, что также данные компании нарушают порядок удаления запрещённой информации, в связи с чем было принято решение о применении мер понуждения. В частности, поисковые системы будут информировать интернет-пользователей о нарушении данными компаниями российских законов.

«Принятые меры информирующего характера будут действовать до полного устранения иностранными компаниями нарушений российского законодательства», - подчеркнули в ведомстве.

Ранее депутаты социал-демократической партии «Адолат» («Справедливость») потребовали полностью заблокировать в Узбекистане доступ к социальной сети TikTok.