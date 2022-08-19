Роскомнадзор принял меры понуждения в отношении TikTok, Telegram и Zoom
Роскомнадзор заявил, что TikTok, Telegram, Zoom, Discord и Pinterest не соблюдают основные обязанности, установленные федеральным законом «О деятельности иностранных лиц в сети «Интернет» на территории РФ», сообщает пресс-служба ведомства.
В сообщении говорится, что также данные компании нарушают порядок удаления запрещённой информации, в связи с чем было принято решение о применении мер понуждения. В частности, поисковые системы будут информировать интернет-пользователей о нарушении данными компаниями российских законов.
«Принятые меры информирующего характера будут действовать до полного устранения иностранными компаниями нарушений российского законодательства», - подчеркнули в ведомстве.
Ранее депутаты социал-демократической партии «Адолат» («Справедливость») потребовали полностью заблокировать в Узбекистане доступ к социальной сети TikTok.
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